Исполнилось 100 лет водолазной службе

Командующий Черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов 5 января поздравил моряков-спасателей с вековым юбилеем.

По информации пресс-службы Южного военного округа, в 2020 учебном году судами отрядов черноморского флота были отработаны и сданы более 60 курсовых задач.

За 2020 год водолазы аварийно-спасательного отряда Черноморского флота произвели более трех тысяч водолазных спусков, отработано порядка шести тысяч часов под водой, обследовано более 20 тысяч квадратных метров грунта и гидротехнических сооружений.

Число подготовленных водолазов составило порядка 400 специалистов, а легких водолазов — более 250 человек.

В числе достижений года отмечено выполнение подводно-технических работ по подъему и буксировке на утилизацию подводной лодки «Б-380», а также по подъёму фрагментов военной техники времён Великой Отечественной войны, в том числе самолета «Пе-2» и затонувшего торпедного катера «Г-5».

В настоящее время водолазы УПАСР Черноморского флота завершают работы по подъему затопленных объектов со дна Севастопольской бухты в Нефтегавани (Графская бухта). Из запланированных к подъему 14 объектов уже поднято со дна 11 единиц.

Как все начиналось

В дореволюционной России не существовало единой аварийно-спасательной службы и вопросами судоподъема и оказания помощи терпящим бедствие на море занимались частные организации. 5 января 1921 года Декретом Совета Народных комиссаров на Черном море была образована Аварийно-спасательная служба Военно-Морского Флота. Этот день считается днем рождения современного Управления поисковых и аварийно-спасательных работ ВМФ, родоначальником которого была организованная в 1923 г. Экспедиция подводных работ особого назначения (ЭПРОН).

ЭПРОН

Экспедиция была образована приказом Отдельного государственного политического управления с целью поиска английского пароходо-фрегата «Черный Принц», затонувшего у берегов Балаклавской бухты в ноябре 1854 года. В течение полутора лет золото ЭПРОН не нашел. Работы, на которые было потрачено 100 тысяч реальных золотых рублей были прекращены.

Первым начальником ЭПРОНа стал Л.Н.Захаров (Мейер). Одними из первых водолазов экспедиции были Ф.К. Хандюк, Я.Ф. Жуков и В.Т. Сергеев. Местом базирования экспедиции — Балаклава.

Создание ЭПРОН внесло изменение в организацию подготовки водолазного состава. В 1925 г. в Балаклаве были созданы водолазные курсы, а через три года их объединили с водолазной школой Учебного отряда ЧФ в водолазную школу ЭПРОНа. В 1931 г. ее реорганизовали в Балаклавский Военно-морской водолазный техникум, ставший общесоюзным центром подготовки водолазов и единственной организацией, осуществлявшей судоподъёмные, аварийно-спасательные, водолазные, опытные подводные работы на всех морях, реках и озерах СССР.

В практику водолазного дела ЭПРОН ввел использование кольцевых понтонов грузоподъемностью 1100 т., подводной электросварки, его специалисты в 1930 годы освоили погружение на глубину более 100 м. В 1935 г. на Черном море была достигнута рекордная глубина 115 м при спуске в обычном вентилируемом снаряжении.

За предвоенные годы организацией было поднято более 300 затонувших кораблей и судов, выполнено большое количество подводно-технических работ при строительстве портов, прокладке трубопроводов и различных подводных трасс на морских и речных акваториях СССР.

К началу Великой Отечественной войны ЭПРОН был мощной организацией, способной решать задачи аварийно-спасательного обеспечения флота, и в 1941 г. его преобразовали в Аварийно-спасательную службу (АСС) ВМФ. Подразделениями АСС со дна морей и рек было поднято 1700 кораблей и судов, проведен большой объем подводно-технических работ.

Великая Отечественная война

В 1941-1945 гг. спасателями ВМФ были отработаны приемы подводной электрорезки, методы подводного бетонирования цементом для заделки пробоин, разделки на части корпусов затонувших кораблей и съемки гребных винтов с погибших кораблей. Специалисты аварийно-спасательной службы ЧФ приняли участие в обороне Севастополя 1941-1942 гг. На Черном море в 1941-1945 гг. было поднято 675 кораблей и судов общим водоизмещением 315387 т, 298 снято с мели, оказана помощь 144 аварийным кораблям, обезврежено более трех тысяч тонн боеприпасов.

Послевоенные годы

После освобождения Севастополя в 1944 г. водолазы ЧФ приняли активное участие в разминировании севастопольских бухт. В 1950-е гг. участвовали в спасении экипажей линкора «Новороссийск», подводной лодки М-351. В 1950-е гг. глубина спусков водолазов спасательной службы ЧФ в специальном снаряжении достигла 250 м.

При подготовке статьи использованы материалы специалиста в области теории, организации и практики спасательного дела на море капитана 1 ранга в отставке Виталия Юрганова.