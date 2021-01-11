Градостроительные нормы откорректируют под реальное количество жителей города

Распоряжение департамента архитектуры о внесении изменений в региональные нормативы градостроительного проектирования Севастополя, подписанное его директором Максимом Жукаловым, было размещено на сайте правительства и вступило в силу 26 декабря 2020 года.

Согласно документа, внесение изменений необходимо для принятия более эффективных градостроительных, социальных и экономических решений при реконструкции и освоении новых территорий, а также обеспечения минимального уровня гарантий населению при определенных условиях доступности социальных объектов.

Документ обязывает обеспечить подготовку технического задания задним числом, до 24 декабря 2020 года.