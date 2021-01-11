Эпидситуация за праздники ухудшилась

Об ухудшении эпидобстановки в праздничные дни 11 января на аппаратном совещании в правительстве Севастополя доложил замгубернатора Александр Кулагин.

По его словам, за 7 дней заболели 648, в предыдущие семь дней — 597 человек. На утро 11 января выявлено еще 95 заболевших, сутками ранее — 98. В стационарах находятся 573 человека в возрасте старше 65 лет. Свободный коечный фонд на сегодня составляет 11%, с учетом введенных за последнее время.

— У нас на сегодня 1165 коек, загруженность — 1039, свободных — 126 коек, — сказал А. Кулагин. Он также сообщил, что в отделениях интенсивной терапии — 35 человек, на ИВЛ — двое.

В качестве отпимистической информациион отчитался о снижении количества пневмоний до 507 случаев за неделю (за предыдущую — было 739).

—Так как люди госпитализируются уже с пневмониями, это показатель снижения заболеваемости, — прокомментировал А.Кулагин. Главный санитарный врач города Роман Проскурнин добавил, что количество обращений по ОРВИ за период праздников также уменьшилось.

Всего на 11 января в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 7753 человека, выздоровели 7007, 287 умерли.