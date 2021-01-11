Детей с редкими заболеваниями поможет лечить фонд «Круг добра»

Два процента ставки повышенного налога на доходы физических лиц для граждан, получающих свыше пяти миллионов рублей в год, пойдут на лечение тяжелобольных детей.

5 января 2021 года на совещании по социальным вопросам президент России Владимир Путин заявил о создании фонда «Круг добра» для поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими, в том числе редкими, заболеваниями.

Фонд будет пополняться средствами от повышения с 13% до 15% ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для граждан, получающих свыше пяти миллионов рублей в год. В результате этой меры, вступившей в силу с января 2021 года, бюджет рассчитывает дополнительно получать около 60 миллиардов рублей в год.

При фонде будет создан экспертный совет, который займется утверждением перечней заболеваний и категорий детей, нуждающихся в медицинской помощи.

По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, специалистами Министерства здравоохранения предварительно были сформированы перечни из 30 заболеваний и 41 наименования лекарственных препаратов.

В категорию детей, которые будут получать лечение, должны попасть четыре тысячи маленьких пациентов. Первые лекарства должны быть доставлены пациентам уже в январе 2021 года.

— В первую очередь будут закуплены лекарственные препараты для группы детей, страдающих спинальной мышечной атрофией. Всего зарегистрировано 890 таких детей, — сообщила Т.Голикова.