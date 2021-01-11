Поручено проверить работу котельных

Работу котельных поручено дополнительно проконтролировать, в связи с предстоящим похолоданием до 10 градусов ниже нуля.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев 11 января на аппаратном совещании распорядился в течение недели провести ревизию всех котельных, а также служб, работа которых так или иначе связана с обеспечением теплом и настройкой температурного режима.

— Еще раз проверить котельные, все, что связано с обеспечением. А то там еще рваться что-нибудь начнет, с учетом, как мы осенью все это запускали, — напомнил глава города.

По информации директора департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Павла Иено, 11 января в постоянном дежурстве работают 10 КДМ (комбинированных дорожных машин) и два погрузчика.

— Ждем сегодня после 15.00 ухудшения погоды, связь со всеми государственными службами и ГИБДД налажена, — доложил П.Иено.

После этого ему было дано поручение организовать с ГБУ «Севавтодор» очистку от грязи прилегающих трасс — Президентской дороги, на Северной стороне, в Инкермане, а также очистить обочины.