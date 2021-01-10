Количество новых заболевших приближается к сотне в день

В Севастополе последнюю неделю растет количество новых случает заболевания новой коронавирусной инфекцией, тогда как в остальных субъектах России этот показатель падает.

На утро 10 января в Севастополе зарегистрированы 98 новых случаев заболевания covid-19. Предыдущий антирекорд был днем ранее — 93 человека.

Всего в Севастополе с начала пандемии заболели новой коронавирусной инфекцией 7 658 человек. В настоящий момент выздоровели 6 967 человек, 283 умерло.

По данным федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за последние семь дней стало минимумом с середины ноября. Количество выявленных случаев (165 167) оказалось сразу на 11,5% меньше, чем на прошлой неделе, когда стало известно о 186 539 заразившихся.

Меньше заболевших за неделю выявляли в середине ноября: с 16 по 22 ноября сообщалось о 163 504 новых случаях.

Число умерших из-за коронавируса за последние семь дней возросло на 3 331, что стало минимумом с той же недели. Показатель летальности новой инфекции при этом вырос с 1,81% до 1,82%.

Выздоровели за неделю 160 007 человек — это немного меньше, чем за предыдущие семь дней, когда штаб сообщал о 168 053 вылечившихся после коронавируса россиянах. Однако доля выписанных пациентов продолжает расти: если в прошлое воскресенье она составляла 80,9%, то в это — максимальные с конца сентября 81,7%.