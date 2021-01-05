Пробки на светофоре объяснили привычкой ездить по памяти

Севавтодору пришлось откорректировать и синхронизировать работу светофоров на перекрестке пр.Октябрьской революции и ул.Колобова.

Установленная в конце ноября стрелка левого поворота в дополнительной светофорной секции с проспекта вызвала небывалые заторы на этом участке дороги. Нововведение должно было обеспечить безопасность пешеходам, но моментального результата не дало, признали в ООО «Севастопольский автодор».

Анализ записи видеокамер, установленных на проблемном перекрестке, подтвердил основную причину пробок начала декабря: привычка ездить по памяти. Водителям понадобилось время, чтобы привыкнуть к новому режиму работы светофора.

Через две недели, когда возмущения в соцсетях утихли, а пробки на перекрестке не исчезли, Севавтодор подготовил новый алгоритм регулирования работы светофора, затрагивающий и соседнее примыкание с ул.Степаняна. Там изменили очередность фаз. Теперь оба светофора работают синхронно с различной длительностью фаз регулирования и временными сдвигами в зависимости от интенсивности движения транспорта в течение суток и дней недели.

Пресс-служба дорожного предприятия сообщила, что «в результате корректировки две трети транспортных средств проезжают оба светофора без существенного снижения скорости; 85% автомобилей проезжают перекрестки с первого раза; заметно улучшены условия движения городского пассажирского транспорта».

Отметим, что новый режим работы светофоров на пр.Октябрьской революции сделал еще более проблемным левый поворот с ул.Вакуленчука в сторону «Добростроя» и левый поворот в сторону ПОР со Столетовского проспекта.