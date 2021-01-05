Предпринимателям нужен новый защитник

На пленарном заседании заксобрания 17 декабря 2020 года было принято решение о досрочном сложении полномочий бизнес-омбудсмена в Севастополе Тимофея Смирнова. Он подал в отставку по собственному желанию.

Теперь должность вакантна, и до 22 февраля можно подавать предложения о кандидатах на ее замещение.

Предложения принимаются от субъектов права законодательной инициативы: губернатора, депутатов заксобрания, членов Совета Федерации от города Севастополя, прокурора города, Общественной палаты, представительных органов местного самоуправления.

Документы, перечень которых указан на сайте заксобрания sevzakon.ru, нужно направлять в адрес его председателя.

Законодательное собрание Севастополя с 2017 года несколько раз пыталось выбрать бизнес-омбудсмена. Т.Смирнов получил эту должность в мае 2018 года.