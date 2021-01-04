Задержан житель Бахчисарая по подозрению в убийстве дочери

В ходе следствия от отца погибшего ребенка получена явка с повинной о совершении им убийства.

Тело 1,5-летней девочки без признаков насильственной смерти было обнаружено в одном из домов Бахчисарая 3 января. Однако результаты медицинской экспертизы тела малышки показали, что ее смерть наступила в результате удушения.

Следствие установило, что накануне отец избивал дочку, ставил в угол, а после, чтобы она перестала плакать, убил.

Мужчина злоупотреблял спиртными напитками, постоянно избивал детей и супругу. После совершения убийства придумал версию о том, что девочка отравилась угарным газом от неисправного печного отопления и заставил жену подтвердить это, угрожая расправой.

В настоящее время 23-летний мужчина задержан. На допросе он полностью подтвердил обстоятельства совершенного им преступления. В настоящее время следствие готовится предъявить ему обвинение по признакам преступления, предусмотренного п.«в» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии) и ходатайствовать об избрании в отношении него меры пресечения, сообщила пресс-служба Следственного комитета.