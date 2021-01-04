В батутном центре нарушали права потребителей

Прокуратура Гагаринского района Севастополя провела проверку деятельности батутного центра «Адреналин» и выявила многочисленные нарушения законодательства о порядке оказания услуг населению, в том числе несовершеннолетним, и о защите прав потребителей.

Оказалось, в «Адреналине» к проведению разминки перед прыжками на батутах привлечены лица, не являющиеся специалистам в области физической культуры и спорта. Посетители не информируются, как избежать возможных травм и какие экстренные меры необходимо предпринять в случае их получения.

Согласно договору, который заключается с посетителями, занятия и тренировки детей проводятся под наблюдением законных представителей либо иных третьих лиц, не являющихся законными представителями, кроме сотрудников центра.

В приложении к договору проката батутного и иного оборудования указано, что сотрудники центра имеют право давать рекомендации арендатору по его использованию, но не несут ответственность за последствия таких рекомендаций. Сведения о ближайших медицинских организациях в договоре отсутствуют, при этом указано, что сотрудники центра не в праве самостоятельно оказывать медицинскую помощь.

В отношении ООО «Адреналин» и его директора возбуждены четыре дела об административных правонарушениях. Рассмотрев их, Роспотребнадзор привлек юридическое и должностное лицо к административной ответственности, сообщила пресс-служба прокуратуры Севастополя.