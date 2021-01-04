Суд обязал произвести перерасчет за вывоз мусора
За первое полугодие 2018 года жителям Севастополя выставляли завышенные счета за вывоз коммунальных отходов.
Прокуратура Ленинского района Севастополя по жалобам граждан провела проверку исполнения требований законодательства о тарифах в деятельности регионального оператора по обращению с отходами — ООО «Благоустройство города «Севастополь».
Установлено, что при расчете оплаты за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами для населения с января по июнь 2018 года применен тариф 3732,22 руб/т, вместо тарифа 426,46 руб/куб.м, что определено нормативными правовыми актами правительства РФ.
Неправомерные действия ООО «БГС» привели к завышению стоимости услуги в указанный период.
Прокуратурой района директору предприятия внесено представление об устранении выявленных нарушений, однако перерасчет не был сделан. Поэтому восстанавливать справедливость пришлось в суде.
Ленинским районным судом иск прокурора удовлетворен в полном объеме, сообщила пресс-служба прокуратуры Севастополя, уточнив, что решение суда пока в законную силу не вступило.