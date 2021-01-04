РЛС «Яхрома» в Крыму будет работать в четырех диапазонах

Новейшая радиолокационная станция «Яхрома», строительство которой в Крыму анонсировал министр обороны РФ Сергей Шойгу на годовой коллегии Минобороны, будет работать в четырех диапазонах с обзором в 270 градусов.

Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Данная станция не имеет аналогов, она будет работать в четырех диапазонах: метровом, сантиметровом, дециметровом и миллиметровом», — сказал собеседник агентства, уточнив, что обзор станции составит 270 градусов.

В декабре 2020 года во время итоговой коллегии военного ведомства министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу сообщил, что строительство новейшей радиолокационной станции «Яхрома» в Севастополе начнется в 2021 году.

Станция войдет в систему предупреждения о ракетном нападении. Основное назначение системы — в максимально короткие сроки засечь и взять на сопровождение баллистические ракеты, выпущенные по территории РФ или ее союзников.