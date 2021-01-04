Раскапывали рядом с Херсонесом

Участок, на котором в скором времени появится историко-археологический парк «Херсонес Таврический», ученые исследовали весь 2020 год.

С конца января по конец августа 2020 года сотрудники музея-заповедника «Херсонес Таврический» в составе комплексной экспедиции совместно с Институтом археологии РАН и Государственным Эрмитажем принимали участие в раскопках на месте проектируемого историко-археологического парка. Участок, предназначенный для создания этого парка, примыкает к территории нынешнего Херсонеса с юга и расположен сразу за пределами городских стен.

Место раскопок находится на территории бывших объектов Министерства обороны. Прежде осуществить планомерные изыскания здесь было невозможно. В настоящее время военные освобождают данные участки для создания историко-археологического парка «Херсонес Таврический».

В результате проведенных раскопок были обнаружены и доследованы вырубленные в скале склепы эллинистического и римского времени, хозяйственные и производственные помещения, новые оборонительные стены, цистерны для воды. Была собрана большая коллекция чернолаковой, краснолаковой и поливной керамики, металлические, стеклянные, каменные и костяные изделия. К редким находкам относятся свинцовые печати византийских чиновников, славянская серьга-лунница, золотые монеты императоров-узурпаторов Ромейской империи Артавазда (742–743 гг.) и Константина X Дуки (1059–1067 гг.).

Раскопки показали, что ближайшая к Херсонесу территория использовалась горожанами во все времена существования города. В пору расцвета города полиса, в эллинистический период, в пригороде располагались производственные и хозяйственные сооружения. В первые века нашей эры и в начале эпохи Средневековья здесь находился городской некрополь. Археологам удалось обнаружить семейные усыпальницы — склепы, а также одиночные погребения в грунтовых могилах.

Полученная в ходе раскопок коллекция сейчас находится на камеральной обработке, сообщила пресс-служба археологического музея-заповедника.