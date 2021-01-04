Должны построить канализационные очистные в селе Дальнее

Об этом говорится в постановлении правительства Севастополя о перераспределении бюджетных ассигнований департаменту капитального строительства из подпрограммы «Укрепление межнационального единства».

Согласно постановлению от 26 декабря 2020 года, капстрой обязан обеспечить реализацию мероприятия по строительству КОС в с.Дальнее (п.ВИР) в 2021-2022 годах. Средства в сумме 17,6 млн рублей на эти цели изымаются из подпрограммы «Укрепление межнационального единства». Деньги этой подпрогаммы и были направлены на обеспечение сел традиционного проживания репрессированных народов Крыма водой, строительство инженерных сетей и благоустройство дорог.

Напомним, конкурс на выполнение проектно-изыскательских работ на строительство канализационных очистных сооружений (КОС) в с.Дальнее (п.ВИР) состоялся еще в 2016 году. Стройку должны были начать в 2018-м, но реализация проекта неоднократно переносилась.

В настоящее время у села Дальнее, под Верхнесадовым военные сооружают паводковый водозабор из реки Бельбек. Логично, что канализационные очистные в этом районе теперь просто необходимы.