Погода пока весенняя

В Севастополе расцвели подснежники, а жители города потянулись на пляжи открывать купальный сезон 2021 года.

Первые дни января выдались яркими, весенними. Термометр показывает +15°С. Расцвели подснежники, на ивах появились сережки. Даже южный топинамбур распустился желтыми цветами.

Новогодние каникулы жители Севастополя проводят у моря. Много желающих открыть купальный сезон январским заплывом. Еще больше рыбаков: в бухту зашел сарган. Никто из любителей посидеть с удочками не ушел без улова!

Весенняя погода будет радовать севастопольцев и в ближайшие несколько дней. 5 января — переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный 9-14 м/с, температура воздуха ночью +3…+5°, днем +13…+15°.

6 января — переменная облачность, без существенных осадков, ветер юго-западный 9-14 м/с, температура воздуха ночью +6…+8°, днем +12…+14°.

Температура воды в Черном море 4 января: в Севастополе 10°, в Алуште 12°, в Ялте 12°, в районе Карадага 11°, в Феодосии 9°, в Евпатории 10°, в Черноморском 9°.