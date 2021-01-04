Перераспределили обязанности вице-губернаторов

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в конце 2020 года подписал указ об изменении должностных обязанностей своих заместителей.

Вице-губернатор Светлана Пирогова, которая отвечает в правительстве Севастополя в том числе за контроль финансов, бюджета и госзакупок, будет отвечать за планирование и координацию «содействия и реализацию антикоррупционной политики».

Убавили полномочий заместителю губернатора Алексею Парикину. Он больше не отвечает за «выполнение задач государственного надзора по выявлению и пресечению нарушений законодательства и градостроительной деятельности».