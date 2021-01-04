Пансионат в Учкуевке стал отделением для лечения коронавирусных больных

Городская больница №4 развернула на базе пансионата «Лазурь» на Северной стороне стационар, предназначенный для лечения новой коронавирусной инфекции. Учреждение сможет одновременно принять 105 больных, говорится в сообщении департамента здравоохранения города.

Помещения полностью переоборудованы для работы с пациентами. Отделение обеспечено всеми необходимыми препаратами, средствами защиты, сформирован штат медицинского персонала, организовано питание пациентов и медработников.

С учетом развертывания нового стационара общий коечный фонд для лечения пациентов с covid-19 и сопутствующими патологиями составляет 1165 коек. Медицинскую помощь больным оказывают в городской инфекционной больнице, Первой горбольнице, городской больнице №9 и отделении, организованном на базе пансионата «Изумруд» в Ласпи.