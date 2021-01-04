Надежды на осадки в декабре не оправдались

Осенняя засуха в Крыму перешла в зимнюю, реки водой не наполнились. Отсутствие в декабре стока в верховье реки Черной наблюдается впервые за 10 лет.

По многолетним данным, на территории Крыма декабрь и январь — месяцы с наибольшим количеством осадков холодного периода года. Но в декабре 2020 года, как и в предыдущие месяцы, в бассейнах рек наблюдался значительный их недобор. Так, в бассейнах рек Кучук-Карасу, Черная, Салгир выпало 6,0-9,9 мм осадков (12-15% нормы); в бассейнах рек ЮБК — 40,4-50,6 мм осадков (42-51% нормы), а в бассейнах остальных рек — 12,2-19,0 мм осадков (24-40% нормы), сообщили в гидрометцентре Крыма.

Незначительным было и количество выпавших осадков в горах: в районе Ай-Петри — 27% нормы (46,2 мм осадков), на Ангарском перевале — 40% нормы (44,9 мм).

В условиях дефицита осадков и высоких температур воздуха улучшения гидрологической обстановки в бассейнах рек не произошло: осенняя межень (самый низкий уровень воды в реке) перешла в зимнюю. Вопреки прогнозам, в верховьях рек Альма и Черная выше водохранилищ Партизанское и Чернореченское до настоящего времени сток отсутствует.

Последний раз отсутствие стока в конце декабря в верховье р.Альмы наблюдалось в 1998 году, а в верховье р.Черной в 1985-м и 2010 году.

Пересыхание верховья реки Черная выше Чернореченского водохранилища длится уже более 150 дней.

Приток воды в водохранилища естественного стока был незначительным и в миллионах кубических метров составил: Белогорское — 0.475, Симферопольское — 0,302, Счастливое — 0,108.

Общий суммарный запас воды в водохранилищах естественного стока (Белогорское, Партизанское, Симферопольское, Счастливое и Чернореченское) к концу года составил 31,308 млн куб.м, что на 61,672 млн куб.м меньше, чем год назад.