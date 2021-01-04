Голосуют за старое название музея

В голосовании, проводящемся на сайте Севастопольского военно-исторического музея-заповедника, с большим отрывом лидирует старое название этого учреждения.

Государственный музей героической обороны и освобождения Севастополя получил статус музея-заповедника в марте 2019 года. Соответствующим приказом Министерства культуры РФ было изменено и наименование этого учреждения. Теперь он называется «Севастопольский военно-исторический музей-заповедник».

Новое название оказалось менее понятным и запоминающимся, чем историческое. Об этом говорится в большом количестве обращений жителей Севастополя в администрацию музея. Поэтому было принято решение выбрать название интернет-голосованием. Оно проводится на сайте музея sevmuseum.ru.

На вопрос: «Какое название музея, по-вашему, должно быть?» предлагается два варианта ответа:

— вернуть историческое название «Музей героической обороны и освобождения Севастополя»;

— оставить настоящее название «Севастопольский военно-исторический музей-заповедник».

Большинство голосующих (85%) выбирает историческое название.