Деньги на медицину перебросили с образования, спорта и территориального развития

В правительстве Севастополя принято решение о перераспределении бюджета города на плановые периоды 2020, а также 2021-2022 годов в пользу департамента здравоохранения.

По информации директора департамента здравоохранения Виталия Денисова, выделенные средства в размере 101 млн рублей предназначены для погашения кредиторской задолженности за поставленные лекарственные препараты, медицинские изделия, расходные материалы и услуги по обеспечению питанием, коммунальные услуги и прочие виды расходов городских больниц №1 и №5 и другие мероприятия, направленные на открытие дополнительных коек для лечения новой коронавирусной инфекции.

Деньги возьмут из бюджета, предназначенного для департаментов образования (75 млн руб.), общественных коммуникаций (9,8 млн руб.), территориального развития (0,7 млн руб), финансов (0,2 млн руб.) и управления молодежи и спорта (15,7 млн руб.).

На заседании оперативного штаба по противодействию новой коронавирусной инфекции 30 декабря заместитель губернатора Александр Кулагин сообщил, что на базе Севастопольского пансионата «Лазурь» (на Северной стороне) оборудован еще один ковидный госпиталь. Там будут принимать пациентов с легкой и бессимптомной формой ковида, так называемые койки долечивания.

По словам А.Кулагина, пансионат «Лазурь» рассчитан на 105 коек и административно закреплен за больницей №4.

Добавим, что по состоянию на утро 4 января в Севастополе зарегистрировано 89 заболевших covid-19. Это максимальный прирост заразившихся коронавирусом за сутки.

Всего за период пандемии в городе заболели 7106 человек, выздоровели 6571, умерли 245.