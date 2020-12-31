Детский дом на ул.Кулакова оказался непригодным для детей

Прокуратура Ленинского района Севастополя провела проверку исполнения требований законодательства, предъявляемых к учреждениям, где воспитываются дети-сироты. Установлено, что здания по ул.Кулакова, 1, где сейчас проживают воспитанники государственного казенного учреждения города Севастополя «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Наш дом», не соответствуют требованиям санитарно-эпидемиологического и противопожарного законодательства.

В учреждении отсутствуют воспитательные группы по квартирному типу, каждая из которых должна включать в себя отдельный комплекс из жилых комнат, санузлов, помещений для отдыха, игр, занятий, приема и приготовления пищи, а также бытовые помещения.

Медицинский кабинет учреждения не имеет необходимого набора помещений, в частности двух палат изолятора и приемно-карантинного отделения с отдельным входом.

По результатам проверки прокуратурой района в суд предъявлено исковое заявление о возложении на ГКУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Наш дом» обязанности привести условия проживания детей в соответствие с требованиями закона, а департамент труда и социальной защиты населения Севастополя – предоставить для этого необходимое финансирование.

Ленинский районный суд удовлетворил иск в полном объеме.

Решение суда не вступило в законную силу, сообщила пресс-служба прокуратуры Севастополя.