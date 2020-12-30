Учителей на прививку отвезут

В правительстве Севастополя планируют в течение объявленной дополнительной недели каникул в школах провести первую фазу вакцинации учителей против коронавируса.

Ее предполагают начать с 11 января, когда учителя вернутся на работу.

Как заявил 30 декабря на заседании оперативного штаба по противодействию новой коронавирусной инфекции заместитель губернатора Александр Кулагин, организовать вакцинацию непосредственно в учебных заведениях невозможно. Поэтому придется каждую школу прикрепить к конкретной поликлинике. Это, в частности, продиктовано особенностями хранения вакцины.

— Лучше мы пригласим учителей в поликлиники. Помещения готовы, просто мы составим график, куда какая школа приходит, — предложил А.Кулагин.

Руководителю горздрава Виталию Денисову было дано поручение обеспечить в специально созданных прививочных пунктах условия для централизованной вакцинации учителей.

Кроме того, перед руководителями отрасли поставлена задача организовать подвоз специальными автобусами коллективов учителей к пунктам вакцинации, а также доставку их обратно к месту работы.