Школьные каникулы продлили еще на неделю

Решение о продлении школьных каникул до 18 января 2021 года принято на заседании оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции.

— Может, потом мы сможем весенние каникулы сократить или летние. Мы точно получим дополнительное время на паузе, — прокомментировал принятое решение губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

За это время (с 11 января) предполагается привить школьных учителей антикоронавирусной вакциной.

В Севастополе каникулы для школьников начались 21 декабря — на неделю раньше. Теперь получается, они продлятся четыре недели.

В Республике Крым каникулы у школьников закончатся 11 января.