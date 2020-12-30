Школьные каникулы продлили еще на неделю
Решение о продлении школьных каникул до 18 января 2021 года принято на заседании оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции.
— Может, потом мы сможем весенние каникулы сократить или летние. Мы точно получим дополнительное время на паузе, — прокомментировал принятое решение губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
За это время (с 11 января) предполагается привить школьных учителей антикоронавирусной вакциной.
В Севастополе каникулы для школьников начались 21 декабря — на неделю раньше. Теперь получается, они продлятся четыре недели.
В Республике Крым каникулы у школьников закончатся 11 января.