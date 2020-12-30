Привезут почти 17 тысяч доз вакцины против коронавируса

Поставка новой партии вакцины против covid-19 в Севастополь начнется 4 января 2021 года. Такая информация прозвучала на заседании оперативного штаба по противодействию новой коронавирусной инфекции 30 декабря.

— По графику, который нам доведен, с учетом февраля нам по квоте придет примерно 17 тысяч доз. В январе ожидается около 5800 доз вакцины, в феврале — более 10 тысяч, — доложил директор департамента здравоохранения Виталий Денисов.

Он также рассказал об организации в городе 10 пунктов вакцинации: семь — в Первой городской больнице, два — в больнице №9, еще один в больнице №4.

В распоряжении горздрава имеется холодильное оборудование для хранения вакцины: десять шкафов по 200 литров, куда можно разместить одновременно 1800 доз вакцины, и восемь термоконтейнеров.

— На складе на ул.Соловьева, 10, у нас есть морозильный шкаф на 500 литров и пять шкафов по 426 литров. То есть мы одновременно можем принять большое количество вакцины и потом развозить ее термоконтейнерами по пунктам вакцинации, — разъяснил руководитель горздрава.

По его словам, на каждом пункте вакцинации назначены ответственные лица, с учетом того, что вакцина может прийти в любое время, а, значит, ее прием и разгрузка должны быть организованы без простоев транспорта.

— Прививочный план сформирован. На каждый пункт вакцинации подготовлены по две медсестры. Все вакцинированные заносятся в реестр, — продолжил В.Денисов, уточнив, что в соответствии с новыми требованиями при постановке прививки анализ на наличие антител не требуется.

Напомним, что в Севастополе в 2020 году первую фазу вакцинации прошли 400 человек. Вторая фаза для них наступила 5-6 января.