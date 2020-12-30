Правительство РФ направило 2,5 млрд рублей на обеспечение стабильности региональных бюджетов

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о направлении свыше 2,5 млрд рублей на обеспечение сбалансированности бюджетных систем нескольких российских регионов и Байконура. Отмечается, что средства поступят до окончании текущего года, информирует портал Meta.ru .

«Финансирование направят трем регионам, у которых из-за пандемии сократились поступления в доходную часть бюджета. Это республики Бурятия, Ингушетия, Мордовия. Часть транша поступит в город Байконур. Дотации помогут выполнить социальные обязательства перед гражданами и сконцентрировать дополнительные ресурсы для борьбы с распространением коронавирусной инфекции», — сообщается в заявлении кабмина РФ.

Указывается, что вопрос о соответствующем выделении средств был согласован правительством 24 декабря. В сумме в нынешнем году было выделено около 300 млрд рублей на поддержание стабильности бюджетов российских регионов.