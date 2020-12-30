МРЭО работает 5, 6, 8 и 9 января

Госавтоинспекция Севастополя информирует о работе МРЭО ГИБДД в период новогодних праздников.

Регистрационно-экзаменационное подразделение работает по следующему графику:

— 31 декабря – с 8.00 до 14.00;

— 5 января – с 8.00 до 17.00;

— 6 января- с 8.00 до 16.00;

— 8 января- с 8.00 до 15.00;

— 9 января- с 8.00 до 14.00.

Водителям напоминают о возможности заполнения электронного заявления на регистрацию транспорта и замену водительского удостоверения на Едином портале госуслуг, что позволяет значительно сократить время.