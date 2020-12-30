Месси: Иногда хочется быть неизвестным, чтобы насладиться походом на рынок

«Мне повезло испытать все то, через что я прошел. Но бывают моменты, когда мне хотелось бы оставаться неизвестным. Хотел бы получить удовольствие от похода на рынок, в кино или в ресторан, особенно когда я с детьми», — рассказал Месси.

Капитан «Барселоны» Лионель Месси отличился в матче с «Вальядолидом». Каталонцы выиграли в этом матче со счётом 3:0.

Для аргентинца этот мяч стал уже 644-м в составе каталонского клуба, сообщает портал «ВсеПроСпорт». Таким образом, Месси побил рекорд Пеле по голам в составе одного клуба. Напомним, легендарный бразилец забил 643 гола за «Сантос».

Сам Месси выступает за «Барселону» с 2003 года. Пеле же играл в «Сантосе» в период с 1956 по 1974 год.