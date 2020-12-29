Суд решил, что канализацию нельзя сливать в Черное море

Водоканал Севастополя обязали навести порядок со сбросом неочищенных сточных и ливневых вод в море, реки и водохранилища, а также выполнить ремонт глубоководного выпуска.

Ленинский районный суд удовлетворил требования Севастопольского межрайонного природоохранного прокурора об устранении нарушений природоохранного законодательства при эксплуатации канализационных очистных сооружений и ливневых колодцев.

На ГУП «Водоканал» возложена обязанность по устранению организованного сброса неочищенных сточных и ливневых вод в акваторию Черного моря, в устья рек Черная и Бельбек, водохранилище «Восточное», а также по осуществлению ремонта глубоководного выпуска и организации мероприятий по контролю качества вод, сбрасываемых с ливневых колодцев.

В ходе рассмотрения дела ответчик ссылался на первоначальное неудовлетворительное состояние очистных сооружений ливневых канализаций, переданных водоканалу правительством Севастополя, физический износ сооружений, а также отсутствие в Севастополе общей схемы ливневой канализации.