Роскомнадзор выставит на аукцион 4G-частоты в Севастополе

Роскомнадзор до III квартала 2021 года проведет аукцион на распределение 4G-частот диапазоне 800 МГц для оказания услуг связи стандарта LTE в Севастополе.

Такое решение было принято на последнем в 2020 году заседании Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ), говорится в сообщении Минцифры РФ.

Госкомиссия признала возможным использование полос радиочастот 791-798,5 МГц и 832-839,5 МГц для создания на территории Севастополя LTE и последующих его модификаций. Причем для одного оператора связи минимально необходимый радиочастотный ресурс для создания LTE и последующих его модификаций в указанных полосах составляет два участка по 7,5 МГц.

«С учетом того, что данный частотный ресурс в этом диапазоне ограничивает возможное количество операторов связи одним оператором связи, в соответствии со статьей 31 ФЗ «О связи», лицензии на оказание услуг связи выдаются по результатам торгов», — цитирует ТАСС сообщение Минцифры.

В связи с этим Роскомнадзору поручено не позднее III квартала 2021 года организовать проведение торгов на право получения лицензий на оказание услуг связи в сетях стандарта LTE в полосах радиочастот 791-798,5 МГц и 832-839,5 МГц на территории Севастополя.

При подготовке торгов, с привлечением Минпромторга РФ, будет проведен анализ наличия отечественного оборудования, пригодного для создания сетей LTE, добавили в Минцифры РФ.

План конверсии миллиметровых частот

Также на заседании был рассмотрен вопрос уточнения характеристик радиоэлектронных средств связи сетей связи стандарта 5G и определение условий использования полосы радиочастот 24,25-27,50 ГГц (так называемый миллиметровый диапазон).

Согласно решению ГКРЧ, ООО «Новые Цифровые Решения» (СП «Ростелекома» и «Мегафона») во II квартале 2021 года представят комиссии «программу организационно-технических мероприятий по высвобождению полосы радиочастот 24,45-27,5 ГГц и обеспечению в ней электромагнитной совместимости РЭС сетей 5G/IMT-2020 с действующими и планируемыми к применению РЭС других служб радиосвязи».