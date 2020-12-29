Культурный кластер не добавит городу привлекательности

Помимо сайта департамента архитектуры, ознакомиться с корректировкой проекта планировки и проекта межевания территории мыса Хрустальный под будущий культурно-исторический кластер можно было в Севастопольском центре культуры и искусства на ул.Ленина, 25.

В фойе стояло четыре стенда, на которых была представлена визуализация будущих объектов c акцентами на австрийский проект оперного театра, а также хореографическую академию. Два стенда — тематические картинки с экспликациями планируемых объектов капитального строительства, а также транспортной и планировочной схемами.

Практически та же планировка уже представлялась жителям в 2019 году. Однако сопоставление прежней и нынешней обнаруживает, что за год объекты культурного кластера серьезно подросли и вширь, и ввысь. Общая площадь оперного театра увеличилась с 26,8 до 62,5 тыс.кв.м, хореографической академии — с 12,1 до 27,853 тыс.кв.м. Театр стал выше — с 63 до 70 метров, академия — с 40 до 48 метров. Еще одна сравнительная характеристика: здание Сиднейской оперы занимает площадь в 1,8 гектара, а используемая территория — 2,2 гектара (наш оперный театр — 3,63 га).

Анонсированная концепция предполагает наличие ресторана (как же без него?!), который будет функционировать независимо от работы самого театра.

В зданиях балетной академии будут учебные классы, зрительный, хореографические залы, бассейн, спортзал, а также общежития и интернат для учащихся. Надо понимать, что, согласно законодательству, все это будет ограждено забором.

Впрочем, неравнодушные к застройке мыса Хрустальный могут оставить собственный отзыв об увиденном в специальном журнале учета замечаний и предложений, а заодно получить консультацию специалиста департамента архитектуры.

Желающих сделать это пока немного, тем более, что юридически значимыми считаются предложения только жителей Ленинского района Севастополя.

Как пояснила начальник отдела архитектурного облика и городской среды департамента архитектуры и градостроительства Лариса Анисочкина, в целом интерес к представленным документам был, но большинство посетителей отказывались фиксировать свои персональные данные в журнале.

— Мнения разные, кому-то проект нравится, кому-то нет. Есть те, кто одобряет новые здания, считая, что нужно отходить от традиционных форм, создавать объекты, к которым будет тянуться молодежь. Большинству посетителей не нравится место расположения. Некоторых вдохновляет перспектива учить детей в академии, — рассказала Л.Анисочкина.

По второму разу

Председатель Союза архитекторов Севастополя Сергей Комаров в момент нашего прихода как раз был занят изложением в журнале своего профессионального мнения. Он объяснил, что вовсе не исключает насущной необходимости иметь в Севастополе театр оперы и балета, но убежден, что место для него выбрано неудачно.

— Правительство во второй раз предлагает обсудить концепцию, неодобрительное мнение по которой уже было высказано. Я принципиально против выбранного для театра места и варварского использования уникального ландшафта мыса Хрустальный, — высказал свое мнение С.Комаров.

Остановившись перед одним из стендов с чертежом, он обратил внимание на отсутствие на нем обещанного здания художественной школы, зато заметил появление открытой парковки на 660 машин. Есть на чертеже и другая парковка — у берега моря.

— На мой взгляд, представленный проект совершенно отвлечен от конкретной местности. Возможно, он неплохо бы смотрелся где-нибудь в районе 7-го километра или где-то еще, — считает архитектор.

По его утверждению, представленные чертежи не являются четко проработанной схемой, которая бы давала представление об объекте. Тем более, что парковка на 660 мест, которую он обнаружил на одном из чертежей, почему-то не обозначена на другом. По второй же парковке на чертеже отсутствуют выезды, которые, с учетом ее объема, предполагаются.

— Такие работы на рассмотрение архитектурно-художественного совета просто не принимаются! — искренне возмущен С.Комаров. Он считает, что выставленные материалы не дают никакого представления о расположении объектов на местности в реальном масштабе. Однако очевидно, что территория мыса Хрустальный после такой застройки не улучшится. Не говоря уже о том, что существующие знаковые объекты потеряются в новосозданном пространстве.

Так, очевидно, что скульптура «Матрос и Солдат» на фоне новых зданий перестанет быть пространственной доминантой и приобретет вид детской игрушки. Массивное здание театра визуально задавит обелиск «Штык и парус».

Для понимания сказанного глава севастопольского архитектурного сообщества пояснил, что при рассмотрении любой приморской архитектурной концепции принято учитывать ряд аспектов: потенциал территории, историческое и культурное значение места застройки, комфортность среды, вид с моря. В данном случае, по его мнению, не учтен ни один из этих факторов.

— Геоморфология местности уже нарушена, как и его историчность — ценнейшие артефакты периода Великой Отечественной войны на территории бывшего 54-го механического завода безжалостно уничтожены. О комфорте жителей и говорить не приходится — в результате застройки территория окажется перегруженной, а часть ее (вокруг учебного здания) и недоступной для горожан, — продолжил архитектор, настаивая, что подобная презентация откровенно вводит жителей города в заблуждение.