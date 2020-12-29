Иностранцы хотят опреснять морскую воду для Севастополя

Международная иностранная компания предлагает инвестиционный проект по опреснению до 100 тысяч кубометров питьевой воды в день.

Заграница нам поможет

Некая международная компания, которая много лет поставляет экологические опреснительные платформы по всему миру, предложила руководству Севастополя и Крыма проект, который способен обеспечить регион дополнительным количеством чистой питьевой воды.

Согласно документам, заявитель обязуется в течение двух лет доставить и реализовать современную плавучую платформу «под ключ». Проект инвестиционный, не требующий бюджетных расходов. Разместить опреснительную баржу предполагается на расстоянии одного-двух километров от берега. Она сможет давать до 100 тысяч кубометров питьевой воды в сутки.

Инвесторы намерены создать российскую компанию, которая будет владеть и управлять платформой. По предварительным расчетам, цена одного кубического метра опресненной воды — один доллар. Взамен бизнесмены хотят получить договор о долговременном сотрудничестве (20 лет) на закупку у них питьевой воды.

Представитель компании инвестора Андрей Ситников рассказал о преимуществах таких барж: «Самое главное — это надежность и экологичность проекта. Это чистое производство, не наносящее ущерб флоре и фауне Черного моря. По технологии вода забирается на глубине в удалении от берега. Она более чистая и свободна от твердых отходов, характерных для прибрежной зоны. Рассол удаляется на значительное расстояние, в места с хорошей циркуляцией».

Производство находится на барже в море, экология береговой линии не страдает. Для производства используется либо подключение к электросети, либо газовый генератор. Экологическая обстановка и качество питьевой воды постоянно мониторятся. Установленное на платформе оборудование опресняет морскую воду по методу обратного осмоса.

Технологии опреснения воды

В настоящее время для опреснения морской воды существуют две ключевые технологии. Первая не подразумевает изменения состояния воды. Она остается жидкостью на всех этапах обработки. Вторая, когда на определенном этапе, предполагается переход жидкости в твердую или газообразную форму.

Чаще всего применяется обратный осмос, дистилляция (выпаривание), замораживание, ионный обмен, электрохимическую обработку (электродиализ).

Как это работает

Технология опреснения морской воды обратным осмосом основана на механическом улавливании ионов солей с помощью мелкоячеистых мембран. Солевой раствор под воздействием избыточного давления прокачивается через полупроницаемую мембрану с микроскопическими порами, которые пропускают воду, но задерживают ионы соли и примесей. В результате получается чистая вода и высококонцентрированный солевой раствор.

Бюджетный опреснитель

О проекте строительства собственной опреснительной установки, которая смогла бы обеспечить город водой в любых ситуациях, губернатор Михаил Развожаев сообщил на сессии заксобрания Севастополя 25 декабря.

«Я настаиваю, чтобы проект был включен в программу ФЦП, чтобы обеспечить стабильность вне зависимости от различных вариантов водообеспечения города», — отметил губернатор, уточнив, что благодаря первой опытной установке город сможет получать 20 тысяч куб.м опресненной воды в сутки.

О существовании инвестиционного проекта с баржами глава города был явно не в курсе. Это можно понять из его ответа на депутатские вопросы.

А вот в департаменте городского хозяйства с инвестиционным проектом знакомы. В ответном письме руководству международной компании, подписанном заместителем директора горхоза Сергеем Журавлевым, говорится, что «предложения заслуживают внимания и приняты к сведению».

Сколько-сколько?

К этому остается добавить, что действующий сейчас в Севастополе тариф на холодную воду — 39,28 руб/куб.м. По курсу 75 рублей за доллар выходит в два раза дешевле, чем предлагают иностранные инвесторы с опреснительными баржами.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов в начале декабря заявил, что вода, полученная с помощью опреснительных установок, которые сейчас строятся в Крыму, будет стоить в районе 40-60 рублей за кубометр. Власти республики рассматривают возможность строительства опреснительных установок в Ялте, Керчи, Судаке и Феодосии.