Демонстрационные запуски военной техники на Сапун-горе начнут 5 января

Анонсированное на 4 января начало акции «Живая история» перенесли на день позже.

В новогодние праздники на территории Мемориального комплекса «Сапун-гора» начнут запускать образцы восстановленной боевой техники времен Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. В рамках акции «Живая история» первым оживет танк Т-34-85. Этот железный ветеран принимал участие в боях с фашистами при освобождении Севастополя в апреле – мае 1944 г.

Такие запуски будут проводиться для посетителей комплекса ежедневно, начиная с 5 января в 12.00. К акции подключат и другие образцы боевой техники.

Сотрудники Музея обороны Севастополя расскажут посетителям о том, как создавались эти машины и какой вклад внесли в события Великой Отечественной войны, говорится в сообщении пресс-службы музея.