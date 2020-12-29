Артиллерийскую бухту будут приводить в порядок

Об этом 25 декабря сообщил губернатор Михаил Развожаев, отчитываясь перед депутатами Законодательного собрания.

— Следующей осенью хочу, чтобы мы начали поэтапное приведение в порядок Артиллерийской бухты, реконструкцию части набережных. Провели сейчас анализ изношенности опорных конструкций. Хочу всех успокоить: надежно построено, не упадет, но надо маленько все-таки определенные работы провести, — объявил народным избранникам губернатор.

Он также предупредил о намерении навести порядок в центре Артиллерийской бухты. Наверное, это территория бывшей «Ивушки». Соответствующий проект глава города пообещал представить.