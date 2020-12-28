Зорька, Малыш и Новый год

Заранее запланированная «Севастопольской газетой» эффектная фотосессия с участием символа грядущего 2021 года — быка, на крайний случай, коровы, — была под угрозой срыва. Крымский полуостров животноводческим краем даже с очень большой натяжкой не назовешь. Фермерские хозяйства в Севастополе имеются, но рекордными надоями и прочими достижениями, как выяснилось, похвастаться не могут. А под конец года, когда финотчетность нужно представить сразу в несколько контролирующих органов, желающих пообщаться с журналистами у фермеров и вовсе не нашлось.

Тогда появилась идея обратиться за «фотомоделями» к владельцам фермы «Чудо-ослик», что расположена в селе Залесное Бахчисарайского района. Не может ведь быть, чтобы на ферме не было коровы!

Наши надежды оправдались. Помимо осликов, овец, баранов, коз и свинок, на ферме, на наше счастье, с недавних пор живут корова Зорька, бычок Малыш и еще несколько телят породы «красная степная».

Все они появились там благодаря девятилетнему Ивану, среднему сыну хозяев фермы Ивана и Оксаны Помогаловых. Мальчик попросил подарить ему корову на день рождения. Родители, зная об увлечении сына всяческой живностью, ничуть не удивились такой заявке и купили Зорьку — пятнистую черно-белую корову, вот-вот готовую отелиться.

Так оно вскоре и вышло. Зорька принесла черного бычка, которого Ваня назвал Малышом. Со временем хозяева купили еще двоих телочек.

Теперь распорядок дня фермеров складывается в соответствии с утренними и вечерними дойками: утром доит Иван-старший, вечером — Оксана. Говорят, что в целом получается по ведру молока в день. Но дело это весьма трудоемкое, потому теперь мечта хозяина коровы — купить для Зорьки доильный аппарат.

Зато о кормах для животных больше заботится глава семьи — закупает овес, эспарцет, люцерну. Да и посетители фермы не прочь подкормить бычка — несмотря на строптивый и резвый характер Малыша, с радостью несут ему гостинцы. Кстати, у животных на ферме уже и условный рефлекс выработался: мгновенно улавливают звук шуршащих пакетов, из которых, как они знают, посетители ослиной фермы извлекают приготовленные для них вкусности.

Кстати, благодаря общению с животными с раннего детства отношение Вани к животным трогательное и очень бережное. Начиная с того, что мальчик принципиально отказывается от мяса и требует того же от родителей, старшей сестры и младшего брата.

И вообще на ферме у него все животные — друзья: свинка Лили, корова Зорька, бычок Малыш и… все-все-все.