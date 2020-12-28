Третий раз помогать пострадавшему бизнесу не будут

Обещанный правительством Севастополя третий пакет компенсационных мер по поддержке бизнеса, пострадавшего из-за мер борьбы с новой коронавирусной инфекцией, пока вводиться не будет.

Об этом сообщил на пленарном заседании Законодательного собрания 25 декабря губернатор Михаил Развожаев.

Он напомнил про два пакета, которые уже были выданы, и тот объем средств, который потерял и потеряет бюджет города, «включая объем социальных обязательств, которые мы взял на себя».

— Третьего бюджет города не выдержит. Поэтому пока пакет убран на полку, — сказал глава города.

По его словам, такое решение принято осознанно.

— Если мы получим федеральные дотации на покрытие большей части выпадающих доходов, можно будет говорить о третьем пакете, хотя это будет не очень корректно по отношению к федеральному центру, — продолжил М.Развожаев.

По его мнению, по первому полугодию нужно будет еще раз оценить реальную экономическую ситуацию в городе, статус и самочувствие предприятий.

— Сейчас уже практически принято решение о дополнительных около 600 миллионах — второй транш. Первый мы в качестве поддержки по МРОТ выделили в этом году, а нам разрешат оставшиеся 600 миллионов потратить на МРОТ за осенний период. Это тоже будет существенная мера поддержки бизнеса, — подытожил губернатор.