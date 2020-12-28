На концепцию Музея обороны на мысе Хрустальный объявят конкурс

— Концепция музея мучительно рождалась, но так и не родилась. Разные были варианты, но достойного представления севастопольцам и ветеранам пока не нашлось, — заявил 25 декабря, выступая перед депутатами Законодательного собрания, губернатор Михаил Развожаев.

Поэтому было предложено провести архитектурный конкурс на концепцию. Губернатор выразил уверенность, что в данном конкурсе примут участие лучшие архитекторы страны, которые и предложат, как достойно вписать музей на этом пространстве.

— У нас на мысе Хрустальный найдена очень достойная археология, часть фортификационных сооружений форта Меншиков. Все это будет музеефицировано, такое решение уже принято. Находки будут сохранены под стеклом или в каком-то виде вписаны в ландшафт, — добавил М.Развожаев.

По его словам, при выборе места для музея необходимо ориентироваться на запланированную еще советскими архитекторами площадку у Матроса и Солдата.

Напомним, что по поручению Президента страны Владимира Путина в течение пяти лет на мысе Хрустальный планируется построить один из четырех российских музейно-культурных комплексов, в который войдут филиалы ведущих театральных и хореографических училищ РФ, театр оперы и балета, выставочный зал, а также Музей обороны Севастополя в 1941-1942 гг.

В сентябре 2018 года на заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам в правительстве Севастополя был рассмотрен инвестиционный проект создания в городе театрально-образовательного, музейного комплекса и киноконцертного зала на территории от Артиллерийской до Карантинной бухты. Тогда было заявлено, что первым из возводимых объектов станет Музей обороны Севастополя 1941-1942 гг.

В октябре 2019 года тогда еще врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев обещал, что первый объект культурного кластера на мысе Хрустальный построят к 9 мая 2020 года. Это будет музей, посвященный обороне города в годы Великой Отечественной войны.

«Первым объектом, который будет строиться, станет Музей обороны Севастополя 1941-1942 годов площадью 3 тысячи кв.м. Были даже заявления [со стороны подрядчика], что к маю успеют построить», — заявил М.Развожаев ТАСС и пообещал очень скоро представить общественности полный проект комплекса.