На борьбу с коронавирусом потрачено 1,55 млрд рублей

Таков общий бюджет, который был потрачен в 2020 году на борьбу с новой коронавирусной инфекцией.

Данный показатель в качестве отчетного был озвучен губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым 25 декабря на сессии Законодательного собрания Севастополя.

При этом было уточнено, что 756 млн рублей поступили из регионального бюджета и потрачены на оснащение ковидных госпиталей, лекарственное обеспечение, а также доплаты (252 млн рублей) медработникам, не попавшим в федеральные выплаты.

Кроме того, согласно представленным данным, на поддержку экономики Севастополя направлено 9,492 млрд рублей из федерального бюджета и 3,115 — из регионального.

Ранее сообщалось о продлении до 15 января режима повышенной готовности в связи со сложнной эпидемической обстановкой.

В Севастополе ежедневно выявляют примерно 80 заболевших.

По состоянию на утро 28 декабря, covid-19 заболели 6509 человек, выздоровели 6024, умерли 223.