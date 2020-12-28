Музейного комплекса на мысе Хрустальный не будет

Музейный комплекс, который ранее планировалось разместить на территории бывшего 54-го завода, в рамках культурного кластера на мысе Хрустальный, будут переносить на другую площадку.

Об этом 25 декабря сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, выступая перед депутатами Законодательного собрания.

Для начала, он напомнил, что проект планировки и план межевания территории мыса Хрустальный в очередной раз выставлен на публичное обсуждение. Причину этого он объяснил изменением технических параметров зданий Хореографической академии и Театра оперы и балета. Эти объекты по количеству квадратных метров стали значительно больше.

Что касается музейного комплекса, площадь которого составляет 14 тысяч кв. метров, то первоначальное его создание на спуске к Артиллерийской бухте, где сейчас ведутся археологические раскопки, теперь считается нерациональным.

— На мой взгляд, не самое лучшее место посадки этого объекта, тем более, что он будет спроектирован в стиле постмодернизма. Эта площадка вторгается в Артиллерийскую бухту, напротив нее будет сталинская застройка, сталинский послевоенный ампир. После модернизации Арбухты это будет, наверное, не очень здорово, — объяснил губернатор.

По его словам, сейчас вместе с фондом «Национальное культурное наследие» рассматриваются разные площадки для размещения музея.

— Если не получится правильно вписать его в данную территорию, переносим его в другой район города. А эту территорию можем воссоздать, как общественное пространство, примыкающее к Артбухте, с террасированием и сохранением археологических памятников. Это откроет большое жизненное пространство в центре города, — продолжил глава города, предложив выполнить вместо музейного комплекса «качественное благоустройство», что, по его мнению, «точно добавит воздуха в центр города».