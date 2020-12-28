Мобильный военные госпиталь в Ялте начал работу

«Все поступившие граждане были осмотрены квалифицированными медицинскими специалистами и будут получать всю необходимую медицинскую помощь в инфекционном и госпитальном отделениях мобильного госпиталя», — говорится в сообщении.

В четверг, 24 декабря военные начали разворачивать в Крыму два мобильных госпиталя на базе пневмокаркасных сооружений: в Ялте и Симферополе. Каждый рассчитан на 100 коек и и предназначен для стационарного лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Для проведения лечебно-диагностических мероприятий госпиталь оборудован аппаратами искусственной вентиляции легких, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографическими аппаратами, аппаратами УЗИ, анализаторами крови и ПЦР лабораторией.

Помощь военных медиков понадобится в случае выявления большого количества тяжелых случаев заболевания на полуострове.