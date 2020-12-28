Кондитеры устроили драку на рабочем месте

В Севастополе участковые уполномоченные полиции задержали работника предприятия, подозреваемого в избиении своего коллеги.

Во время рабочей смены между двумя работниками кондитерского цеха возникла ссора. В ходе конфликта 31-летний мужчина нанес несколько ударов своему 32-летнему коллеге, который после получения телесных повреждений обратился в медицинское учреждение за помощью. Более сильного кондитера задержала полиция.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», по которой ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет, сообщила пресс-служба УМВД России по Севастополю.