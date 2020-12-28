Коммунальные тарифы поднимут со второго полугодия

Тарифы на вывоз мусора, холодную воду, газ и электроэнергию первые полгода в Севастополе меняться не будут, а на водоотведение тариф даже снизился.

Указом губернатора города установлены предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги на период 2021-2023 годов. В первом полугодии 2021 года индекс нулевой. Во втором — равен 6,2%.

«Тарифы для населения с 1 января 2021 года на все виды коммунальных услуг сохраняются на уровне утвержденных приказами департамента городского хозяйства города Севастополя по состоянию на декабрь 2020 года», — говорится в документе. Более того, на 1,6% снизится тариф на водоотведение, он будет равен 28,80 руб/куб.м.

Тариф на холодное водоснабжение останется на уровне 39,28 руб/куб.м.

На отопление — 2351,46 руб/Гкал, на электроснабжение по одноставочным тарифам — при месячном объеме потребления до 150 кВт•час (включительно) — 3,41 руб/кВт•час; при месячном объеме от 150 до 600 кВт•час (включительно) — 4,01 руб/кВт•час, при месячном объеме свыше 600 кВт•час — 6,64 руб/кВт•час.

На газоснабжение природным газом — при годовом потреблении до 3,5 тысячи куб.м — 4864,72 руб/1000 куб.м, свыше 3,5 тысячи куб.м — 8116,76 руб/1000 куб.м.

На услуги по обращению с ТКО (вывоз мусора) — 370,98 руб/куб.м.

Напомним, что помимо коммунальных услуг жители должны оплачивать жилищные услуги (за содержание жилого помещения) и взнос на капремонт. Вот они-то подымутся в Севастополе с 1 января 2021 года. Жилищные тарифы вырастут примерно на 3%, взнос на капремонт — приблизительно на 13%.

Коммунальные тарифы на второе полугодие

С 1 июля 2021 года тариф на холодное водоснабжение подорожает на 3,8% — до 40,78 руб/куб.м, на водоотведение не поднимется — 28,8 руб/куб.м, на отопление — на 6,0% — 2492,55 рубля за Гкал.

Электроснабжение подорожает на 5,9%. По одноставочным тарифам с 1 июля 2021 года придется платить при месячном объеме потребления до 150 кВт•час (включительно) — 3,61 руб/кВт•час (рост 5,9%); при месячном объеме от 150 до 600 кВт•час (включительно) — 4,25 руб/кВт•час (рост 5,9%), при месячном объеме свыше 600 кВт•час — 7,03 руб/кВт•час.

При годовом потреблении газа до 3,5 тысячи кубометров нужно будет платить 5373,36 руб/1000 куб.м (рост тарифа 10,6%). При потреблении свыше 3,5 тысячи кубометров — 8403,36 руб/1000 куб.м (рост тарифа 3,5%).

Вывоз мусора подорожает на 4,03% и составит 385,94 руб/куб.м.