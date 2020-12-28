Канатная дорога на Ай-Петри возобновляет работу 30 декабря

Канатная дорога Мисхор – Ай-Петри после профилактики возобновляет свою работу, сообщается на сайте подъемника.

С 30 декабря канатная дорога возобновляет перевозку пассажиров после проведения плановых профилактических работ. Для пассажиров действует обязательный масочный режим из-за пандемии новой коронавирусной инфекции.

Расписание работы: на подъем с 11.00 до 15.00, на спуск с 11.00 до 16.00. Стоимость проезда в одну сторону для взрослых — 400 рублей, для детей с 6 до 12 лет — 250 рублей.

Желающих подняться на Ай-Петри предупреждают, что канатная дорога является метеозависимым транспортом и работает по фактической погоде. Перед поездкой уточняйте информацию о ее работе на сайте kanatka.com или по телефонам : +7 (978) 278-32-59, +7 (978) 109-58-09.

Для пассажиров действует обязательный масочный режим.

Температура на плато Ай-Петри приблизительно на семь градусов ниже, чем на побережье, поэтому следует одеваться потеплей.

По данным синоптиков, в Крыму на новогодние праздники установится антициклональный характер погоды. Будет тепло и без осадков, ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7°, на южном побережье до +10°; днем +10…+15°, в северных и восточных районах и в горах +4…+9.