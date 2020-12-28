Четыре заправки начали строить на «Тавриде»

«Инвесторы приступили к практической реализации двух многофункциональных зон и двух автозаправок. Два объекта расположены в Белогорском районе, по одному — в Кировском и Симферопольском районах», — рассказала заместитель председателя Совета министров Республики Крым, министр финансов республики Ирина Кивико.

В рамках реализации проекта по строительству МФЗ №3 и №4 в Белогорском районе на территории залит фундамент, проложены внутриплощадочные коммуникации, смонтированы газовые терминалы, установлены емкостные парки, выполнен комплекс работ по водоотведению. В первые дни января в планах приступить к монтажу здания автомойки, шиномонтажа и других объектов, оборудование для них уже закуплено. Работы ведутся в две смены, после праздников строители вернулись на объект уже 2 января.

На АЗС в Кировском районе проведены все земельные работы согласно проектной отметки. Инициаторами этих трех проектов выступает ООО «Фирма «ТЭС». Общий объем заявленных инвестиций по всем проектам составляет 816 миллионов рублей, планируется трудоустроить порядка 213 человек.

На четвертом объекте придорожной инфраструктуры трассы «Таврида», который расположен в Симферопольском районе, начались земляные работы. Его инициатором выступает ООО «Барвинок». Объем инвестиций по проекту составляет 180 млн рублей, в ходе реализации будет создано 47 рабочих мест.

На территории Республики Крым планируется строительство восьми автозаправочных станций и четырех многофункциональных зон (МФЗ). Ближайшая к Севастополю, но крымская заправка расположится в районе села Верхнесадовое.

На севастопольских участках «Тавриды» строительство заправок не предусмотрено.

МФЗ — комплексы для автопутешественников. Согласно техзаданию, каждая МФЗ включает в себя АЗС, станцию ТО для легкового и грузового транспорта, мойку, шиномонтаж, стоянку на 25 легковых, 5 грузовых машин и 5 автобусов, детскую площадку, туалеты, магазин, кафе не менее чем на 50 человек, мотель, рынок для местных фермеров, банкоматы, мусоросборники, котельные, трансформаторные подстанции, очистные и другие объекты инфраструктуры.