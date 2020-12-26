Уволили за корпоратив во время коронавируса

Гендиректора ГУП «Центр эффективного использования собственности города» Алексея Вернигору уволили с занимаемой должности за несоблюдение запрета на проведение корпоративов.

Запрет введен указом губернатора Севастополя в рамках противодействия коронавирусной инфекции.

Решение об увольнении руководителя ГУП принято на заседании правительства города после доклада директора департамента по имущественным и земельным отношениям Оксаны Кузнецовой.

О факте проведения корпоратива стало известно из соцсетей. Несмотря на запрет, праздник был в самом разгаре, когда к месту увеселительного мероприятия в Инкермане подъехала полицейская машина.