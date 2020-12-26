Проект бюджета откорректировали и приняли

Проект закона города Севастополя «О бюджете города Севастополя на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» принят с поправками на пленарном заседании заксобрания 25 декабря.

Поправки поступили от губернатора, их рассмотрели и одобрили депутаты на заседании комиссии по бюджету.

— В представленных поправках к принятому в первом чтении проекту закона города Севастополя «О бюджете города Севастополя на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» изменяются основные параметры бюджета города Севастополя на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, — сообщил на сессии руководитель постоянной комиссии заксобрания по бюджету Сергей Лисейцев. Изменения осуществлены в связи с приведением объема межбюджетных трансфертов в соответствие с федеральным законом от 08.12.2020 № 385-ФЗ «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

Общий объем доходов в 2021 году увеличился на 1 321,0 млн руб., в 2022 – на 1 245,5 млн руб. В 2023 году снижение произошло на 27 109,2 млн руб.

Расходная часть в 2021 и 2022 годах увеличилась на 1 297,4 млн руб. и 1 163,3 млн руб. соответственно. В 2023 году снижение произошло на 28 692,6 млн руб., в том числе на 28 612,0 за счет снижения объема субсидии из федерального бюджета на реализацию мероприятий ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2024 года».

С учетом внесенных изменений основные параметры бюджета города Севастополя на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов составят:

— на 2021 год: по доходам — 52,5 млрд рублей, по расходам – 54,6 млрд рублей, дефицит бюджета — 2,1 млрд рублей;

— на плановый период 2022 года: по доходам — 52,9 млрд рублей, по расходам – 56,7 млрд рублей, дефицит бюджета — 3,8 млрд рублей;

— на плановый период 2023 года: по доходам — 61,4 млрд рублей, по расходам – 63,5 млрд рублей, дефицит бюджета — 2,1 млрд рублей.

Источниками финансирования дефицита бюджета будут являться остатки средств на счетах бюджета на начало 2021, 2022 и 2023 годов.