Яхтенная марина интересует только двух балаклавцев

Из более 50 предложений по проекту развития Балаклавы юридически значимыми признали только два.

В правительстве Севастополя 26 декабря утвердили планировку и межевание территории проекта «Балаклава-1» (2-й этап). По данному проекту прошли общественные обсуждения.

По закону в обсуждении могут принять участие исключительно граждане, имеющие в собственности объекты недвижимости на данной территории либо постоянно зарегистрированные там.

Как доложила на заседании правительства заместитель директора Департамента архитектуры и градостроительства Ирина Марочкина, на проект поступило более 50 предложений с положительной оценкой, из которых только два считаются юридически значимыми. Но все 50 предложений переданы разработчикам, учитываются и дальше дорабатываются.

— Юридически вся процедура завершена согласно требованиям Градостроительного кодекса. Последний этап этой процедуры — утверждение нормативным актом самого проекта планировки и проекта межевания, — пояснила И.Марочкина.

По ее информации, ориентировочная площадь под проект составляет 11 га, предусмотрено образование 10 земельных участков, из которых территория общего пользования составляет ориентировочно 5 га, озелененная территория — 2 га, а площадь набережной вместе с улично-дорожной сетью — 4 га.

— Проектом межевания также предусмотрено к изъятию 2 существующих и 2 образуемых земельных участка по Назукина, Крестовского, Новикова, с целью образования общественных территорий, а именно автомобильных дорог местного значения.