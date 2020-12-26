Аптеки для льготников работают в новогодние праздники

Аптеки, в которых пациенты льготных категорий получают бесплатные лекарства, будут работать в новогодние каникулы по установленному графику, сообщил департамент здравоохранения Севастополя.

Аптеки на пр.Октябрьской революции, 33, на ул.Силаева, 3, и на пл.Восставших, 1, работают 4, 6 и 9 января с 10.00 до 18.00.

Аптека на ул.Умрихина, 16, работает в эти же дни с 8.00 до 14.00.

В горбольнице №4 на ул.Леваневского, 25, аптека будет работать 2 и 4 января с 8.00 до 16.00, 6 и 9 января с 10.00 до 16.00.

Аптечный пункт в городской больнице №9 на ул.Мира, 5, открыт 4, 6 и 9 января с 9.00 до 13.00.

В городских поликлиниках работают дежурные службы.

Сотрудники скорой помощи, ковидных бригад, круглосуточных стационаров и родильного дома будут на посту все праздники.