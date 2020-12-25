Поезда по мосту в Крым ходят уже год

Первый поезд из Санкт-Петербурга прибыл в Севастополь по Крымскому мосту 25 декабря 2019 года.

За год поездом № 7/8 Санкт-Петербург – Севастополь перевезено более 330 тысяч пассажиров и совершено 265 оборотных рейсов.

Всего же за прошедший год поездами, следующими на полуостров, перевезено более 1,1 млн путешественников, сообщила пресс-служба оператора железнодорожных перевозок «Гранд Сервис Экспресс».

С декабря 2019 года обеспечено постоянное железнодорожное пассажирское сообщение с Крымом на двух маршрутах: Москва – Симферополь и Санкт-Петербург – Севастополь.

В летний сезон на полуостров Крым поезда курсировали уже по 13 маршрутам. К зиме их количество сократили до 10. В преддверии новогодних праздников продлены маршруты курсирующих поездов «Таврия» Симферополь – Екатеринбург до Перми, Омска и Тюмени, а также запущены новые маршруты Симферополь – Астрахань и Москва – Адлер.

Самым популярным направлением по итогам года стал маршрут Москва – Симферополь, из региональных – участок Ростов-на-Дону – Симферополь.

В составе поездов «Таврия» курсируют вагоны-рестораны с широким ассортиментом блюд русской и европейской кухни. Самыми популярными блюдами по итогам года стали борщ, бефстроганов с картофельным пюре, а на десерт яблочный штрудель с мороженым.