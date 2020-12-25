Опреснительная установка может стать объектом ФЦП

Собственная установка для опреснения воды для Севастополя может стать объектом Федеральной целевой программы по развитию полуострова.

Об этом 25 декабря, отчитываясь об итогах 2020 года перед Законодательным собранием города, сообщил губернатор Михаил Развожаев. По его мнению,такая установка могла бы обеспечить снабжение города водой в любых ситуациях. Соответствующие технологии уже имеются. В случае запуска первой опытной установки город сможет получать 20 тыс кубометров воды сутки. В ближайшие дни будет принято решение о включении этого проекта в ФЦП.

— Я настаиваю, чтобы проект был включен в программу. Чтобы обеспечить стабильность, вне зависимости от различных вариантов водообеспечения города, — сказал М.Развожаев.

Правда, как выяснилось из его ответа на вопрос председателя постоянного комитета по городскому хозяйству Вячеслава Камзолова, он совершенно не владеет информацией по так называемым «опреснительным баржам». Они, как правило, стоят в небольшом удалении от берега, берут воду с 30-метровой глубины. При этом рассол используется как технический глубоководный выпуск, а получаемая соль — даже в косметических целях, сообщил В.Камзолов.

На это М.Развожаев ответил, что при разнообразности проектов, самым надежным эксперты считают технологию обратного осмоса.

— Сегодня федеральные эксперты стоят на этой позиции. На днях должно быть принято окончательное решение о реализации данного проекта, — особо не отреагировал на озвученную В.Камзоловым идею М.Развожаев.

Как выяснила «Севастопольская газета», инвестиционный проект по использованию опреснительных барж был направлен в адрес М.Развожаева месяц назад, но ответа не получено.