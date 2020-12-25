Опять пообещали газифицировать Максимову дачу

Так ответил губернатор губернатор Михаил Развожаев на вопрос депутата Законодательного собрания Татьяны Щербаковой.

По его словам, на эту проблему стоит посмотреть в рамках приоритизации и сделать этот участок приоритетным.

— Действительно, люди ждут очень долго и большое количество раздражения вокруг этого вопроса, — сказал глава города. После этого он заверил депутатов, что газификация Максимовой дачи «совершенно точно должна быть сделана в ближайшее время».

Напомним, что в октябре «Севастопольская газета» писала о проблеме газоснабжения этого района. Его жители много лет живут обещаниями.

Из-за отсутствия газоснабжения люди несут повышенные расходы. В других районах города в многоквартирных жилых домах с электроплитами на электроэнергию установлен щадящий тариф, а на Максимовой даче тариф обыкновенный.