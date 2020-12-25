Опять пообещали газифицировать Максимову дачу
Газификацию этого района Севастополя городские власти обещают сделать теперь приоритетным проектом.
Так ответил губернатор губернатор Михаил Развожаев на вопрос депутата Законодательного собрания Татьяны Щербаковой.
По его словам, на эту проблему стоит посмотреть в рамках приоритизации и сделать этот участок приоритетным.
— Действительно, люди ждут очень долго и большое количество раздражения вокруг этого вопроса, — сказал глава города. После этого он заверил депутатов, что газификация Максимовой дачи «совершенно точно должна быть сделана в ближайшее время».
Напомним, что в октябре «Севастопольская газета» писала о проблеме газоснабжения этого района. Его жители много лет живут обещаниями.
Из-за отсутствия газоснабжения люди несут повышенные расходы. В других районах города в многоквартирных жилых домах с электроплитами на электроэнергию установлен щадящий тариф, а на Максимовой даче тариф обыкновенный.